30.03.2023 18:12 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова спилюють гілки на старих деревах (фото)
У «Харківзеленбуді» пояснили, чому та як вони обрізають дерева.
Комунальники Харкова спилюють гілки на старих деревах (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КСП «Харківзеленбуд», небайдужі харків'яни часто-густо запитують комунальників щодо обрізання дерев. Вони хвилюються, оскільки їм здається, що ця процедура проводиться неправильно і гілки підрізаються надто радикально. Особливо критично містяни сприймають омолоджувальну підрізку, коли обрізка дерева йде до основи скелетних гілок.
Як пояснили спеціалісти підприємства:
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Ця процедура застосовується виключно до старих дерев, які втратили здатність до росту.
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Омолодження не завдає шкоди рослині, а, навпаки, продовжує її життя.
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Омолодження шляхом спилювання аж до самого пенька проводиться для рослин, що добре витримують цю процедуру, - берези, верби білої, граба, клена, липи, осики тощо.
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Таким чином запускається швидкий і рясний ріст кореневої порослі, з якої можна сформувати одно- або багатоствольні дерева.
На підприємстві зазначили, що харківські комунальники мають великий досвід у проведенні цього виду робіт і завжди керуються Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. Тому часто скарги харків'ян на нібито непрофесіоналізм у проведенні обрізання дерев не мають підстав, за винятком робіт, які виконують неспеціалізовані підприємства.
Знесення дерев
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Фахівці КСП «Харківзеленбуд» видаляють лише аварійні дерева (сухостійкі, з ознаками стовбурової чи кореневої гнилі, нахилені більш ніж на 30 градусів).
"Якщо є найменша можливість зберегти рослині життя, будьте певні, що ми це зробимо!" - наголосили на підприємстві.
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