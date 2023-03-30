30.03.2023 18:12 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова спилюють гілки на старих деревах (фото)

У «Харківзеленбуді» пояснили, чому та як вони обрізають дерева.



Комунальники Харкова спилюють гілки на старих деревах (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КСП «Харківзеленбуд», небайдужі харків'яни часто-густо запитують комунальників щодо обрізання дерев. Вони хвилюються, оскільки їм здається, що ця процедура проводиться неправильно і гілки підрізаються надто радикально. Особливо критично містяни сприймають омолоджувальну підрізку, коли обрізка дерева йде до основи скелетних гілок.

Як пояснили спеціалісти підприємства:

Ця процедура застосовується виключно до старих дерев, які втратили здатність до росту.

Омолодження не завдає шкоди рослині, а, навпаки, продовжує її життя.

Омолодження шляхом спилювання аж до самого пенька проводиться для рослин, що добре витримують цю процедуру, - берези, верби білої, граба, клена, липи, осики тощо.

Таким чином запускається швидкий і рясний ріст кореневої порослі, з якої можна сформувати одно- або багатоствольні дерева.

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На підприємстві зазначили, що харківські комунальники мають великий досвід у проведенні цього виду робіт і завжди керуються Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. Тому часто скарги харків'ян на нібито непрофесіоналізм у проведенні обрізання дерев не мають підстав, за винятком робіт, які виконують неспеціалізовані підприємства.

Знесення дерев

Фахівці КСП «Харківзеленбуд» видаляють лише аварійні дерева (сухостійкі, з ознаками стовбурової чи кореневої гнилі, нахилені більш ніж на 30 градусів).

"Якщо є найменша можливість зберегти рослині життя, будьте певні, що ми це зробимо!" - наголосили на підприємстві.



