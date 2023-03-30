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30.03.2023  18:45   

Противник безуспішно атакував селище Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Атакували безуспішно селище Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки.
  • На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів Харківщини: Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне.
 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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