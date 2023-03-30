30.03.2023 19:15 Дмитро Колонєй

У Харкові зміниться рух чотирьох трамваїв в напрямку "Південного вокзалу"

Про зміну у курсуванні транспорту у Харкові понформували у Департаменті інфраструктури.



У Харкові зміниться рух чотирьох трамваїв в напрямку "Південного вокзалу"



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, рух трамваїв розворотним колом «Південний вокзал» буде припинений з 9:30 до 16:00 31 березня 2023, що пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть таким чином:

Трамвай №1:

не курсує;

Трамвай №6

(частина 1):розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;

(частина 2): розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;

Трамвай №7

коло «Новоселівка» - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - вул. Конєва - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка»;

Трамвай №20:

розворотне коло «пр. Перемоги» - пр. Перемоги - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».



