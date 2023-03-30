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30.03.2023  19:15   Дмитро Колонєй

У Харкові зміниться рух чотирьох трамваїв в напрямку "Південного вокзалу"

Про зміну у курсуванні транспорту у Харкові понформували у Департаменті інфраструктури.


У Харкові зміниться рух чотирьох трамваїв в напрямку "Південного вокзалу"
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури,   рух трамваїв розворотним колом «Південний вокзал» буде припинений з 9:30 до 16:00 31 березня 2023, що  пов’язано з ремонтом трамвайної колії.
 
У цей час трамваї курсуватимуть таким чином:
 

Трамвай №1:

  • не курсує;
 

Трамвай №6

  • (частина 1):розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;
  • (частина 2): розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;

 

Трамвай №7

  • коло «Новоселівка» - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - вул. Конєва - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка»;
 

Трамвай №20:

  • розворотне коло «пр. Перемоги» - пр. Перемоги - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків, ремонт
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