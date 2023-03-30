30.03.2023 19:52 Дмитро Колонєй
Гурт Kalush буде поширювати інформацію про поліцейську бригаду «Лють» (фото)
Гурт Kalush став амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, командир бригади Олександр Нетребко та соліст гурту Олег Псюк підписали меморандум про амбасадорство.
Олександр Нетребко подякував учасникам «Kalush Orchestra» за їхню позицію та підтримку:
«Для нас, бійців «Люті», які готуються знищити російських окупантів та звільнити українські землі від росіян, важлива дуже ваша допомога, підтримка. Наша дружба з вами стане для нас додатковою мотивацією для знищення всіх ворогів на нашій українській землі».
Фронтмен гурту Олег Псюк на знак підтримки передав бійцям бригади знамениту рожеву панаму з підписами учасників «Kalush Orchestra»
Своєю чергою Олександр Нетребко подарував учасникам гурту прапор України з написом «Перетвори свою лють на зброю» як символ нашої перемоги та боротьби за Україну, прапор із підписами бійців бригади та поліцейський жетон як символ дружби та вдячності за підтримку.
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