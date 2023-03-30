30.03.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові невідомі прив'язали собаку дротами до дошки

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 30 березня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці знайшли матеріал про безпритульного пса. Було встановлено, що тварину прив'язали проводами до дошки.

На місце події, що сталася у Київському районі, виїжджала слідчо-оперативна група. Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Наразі потерпілий пес знаходиться у волонтерки, яка забезпечила йому притулок.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили у Харківській області злочинну групу.



