30.03.2023 17:24 Дмитро Колонєй

На Харківщині евакуювали жінок та дітлахів з-під обстрілів ворога

Житло мешканців Харківщини, які знаходилися під постійною загрозою загинути від артударів ворога, було знищено окупантами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, село Моначинівка Куп’янського району знаходиться недалеко від лінії фронту та постійно обстрілюється з усіх видів зброї. Родини, які продивали у прифронтовому селі через російську агресію залишилися без житла.

Помічник начальника з гуманітарних питань ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков разом із представником волонтерського центру Андрієм Андрєєвим евакуювали двох жінок та трьох малолітніх дітей.

Родини доставили до Харкова, де їм надали безкоштовне соціальне житло, медичне обслуговування та триразове харчування.



