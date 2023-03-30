    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли села Харківської області
30.03.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли села Харківської області

29-30 березня ворог продовжував завдавати артилерійських ударів по населених пунктах Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
30 березня, близько 10:00, один з таких ударів прийшовся по селу Петропавлівка Куп'янського району. Для обстеження місць влучання ворожих снарядів були направлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони виявили пошкодження даху і вікон одного з приватних будинків.
 
Також напередодні вночі було обстріляне село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Сьогодні на місце обстрілу виїхали рятувальники 47-ї ДРПЧ, котрі зафіксували чисельні пошкодження 2-х приватних домоволодінь, постраждалих не виявлено.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що встановлено ім'я військового рф, який вбив працівника лікарні під час окупації Харківщини.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.03 Надзвичайні події На Харківщині евакуювали жінок та дітлахів з-під обстрілів ворога 30.03 Надзвичайні події Понад 13 тисяч злочинів окупантів розслідують на Харківщині 30.03 Надзвичайні події Жінка в Харківській області впроваджувала російські «стандарти освіти»
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 