30.03.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли села Харківської області

29-30 березня ворог продовжував завдавати артилерійських ударів по населених пунктах Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

30 березня, близько 10:00, один з таких ударів прийшовся по селу Петропавлівка Куп'янського району. Для обстеження місць влучання ворожих снарядів були направлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони виявили пошкодження даху і вікон одного з приватних будинків.

Також напередодні вночі було обстріляне село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Сьогодні на місце обстрілу виїхали рятувальники 47-ї ДРПЧ, котрі зафіксували чисельні пошкодження 2-х приватних домоволодінь, постраждалих не виявлено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що встановлено ім'я військового рф, який вбив працівника лікарні під час окупації Харківщини.



