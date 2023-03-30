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30.03.2023  16:50   Дмитро Колонєй

Понад 13 тисяч злочинів окупантів розслідують на Харківщині

На Харківщині відбулось засідання міжвідомчої робочої групи у сфері протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, під час засідання міжвідомчої робочої групи, надзвичайно актуальним питанням у діяльності правоохоронних органів на сьогодні залишається забезпечення ефективного розслідування воєнних злочинів в умовах збройної агресії РФ.
 
  • З початку повномасштабного вторгнення правоохоронними органами Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) у понад 13300 кримінальних провадженнях щодо майже 13800 злочинів. 
  • За результатами розслідування повідомлено про підозру 32 російським військовослужбовцям, з них: 27 військових РФ, 2 найманці приватної військової компанії та 2 учасники незаконного збройного формування так званої «ДНР». До суду направлено 4 обвинувальних акти стосовно 8 осіб, вже винесено вироки стосовно 7 окупантів. 
 
Учасники наради обговорили питання щодо необхідності активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами обстрілів та бомбардувань, вчинених російськими військовослужбовцями. Насамперед, це притягнення військовослужбовців країни-агресора до кримінальної відповідальності, у тому числі відповідно до вимог міжнародного законодавства. 
 
Крім цього, присутні визначили шляхи щодо створення єдиної бази даних військовослужбовців ЗС РФ та незаконних збройних формувань «ДНР», «ЛНР», які беруть участь у збройній агресії проти України, а також оперативного обміну вказаною інформацією.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, злочини окупантів, харків
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