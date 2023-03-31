31.03.2023 11:57 Рита Парфенова

Наслідки ракетних ударів по Новобаварському району Харкова (фото)

Правоохоронці документують наслідки Ракетних ударів по Харкову та атаки безпілотниками по Ізюмщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, 30 березня близько 22:10 російські військові завдали ракетні удари по Новобаварському району м. Харкова.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю державної установи: отримали поранення троє співробітників. Стан постраждалих легкий, всі відмовились від госпіталізації.





Зазнали руйнувань житлові будинки мешканців району.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова та Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Також в ніч на 31 березня окупанти атакували БПЛА об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі: є пошкодження. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 29 по 30 березня 2023 року в Харківській області зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворогом.



