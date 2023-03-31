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31.03.2023  11:57   Рита Парфенова

Наслідки ракетних ударів по Новобаварському району Харкова (фото)

Правоохоронці документують наслідки Ракетних ударів по Харкову та атаки безпілотниками по Ізюмщині.

Фото наслідків ракетних ударів по Новобаварському району Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, 30 березня близько 22:10 російські військові завдали ракетні удари по Новобаварському району м. Харкова.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Фото наслідків ракетних ударів по Новобаварському району Харкова

Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю державної установи: отримали поранення троє співробітників. Стан постраждалих легкий, всі відмовились від госпіталізації.

Фото наслідків ракетних ударів по Новобаварському району Харкова
 
Зазнали руйнувань житлові будинки мешканців району.

Фото наслідків ракетних ударів по Новобаварському району Харкова

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова та Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото наслідків ракетних ударів по Новобаварському району Харкова

Також в ніч на 31 березня окупанти атакували БПЛА об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі: є пошкодження. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків.

Фото наслідків ракетних ударів по Новобаварському району Харкова

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 29 по 30 березня 2023 року в Харківській області зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворогом.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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