31.03.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно відновлюють водопостачання

З початку року бригади служби зовнішніх водопровідних мереж аварійно-відновлювальних робіт Індустріального району КП «Харківводоканал» ліквідували 58 аварій на водоводах і упорядкували 69 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 31 березня, начальник районної служби Володимир Сундук, напередодні ремонтники провели комплекс відновлювальних заходів на водопровідних магістралях на проїзді 5-му Зеленодольському (діаметр трубопроводу 150 мм) та проспекті Олександрівському (діаметр 100 мм).

«У зв'язку з тим, що знайшли можливість проведення ремонтних робіт без відключення харків'ян від водопостачання, заздалегідь склали детальний план дій, підготували спецтехніку та запаслися необхідними матеріалами.

Досвідчені бригади у встановлені терміни ліквідували пошкодження на магістралях та привели території до ладу. Паралельно інтенсивними темпами проводимо перекладання ділянки довжиною 100 погонних метрів трубопроводу на вулиці Великій Кільцевій, що забезпечує водопостачанням мікрорайони «Горизонт» та «Сонячний». На час проведення відновлювальних робіт подача води мешканцям здійснюється у повному обсязі», – поінформував Володимир Сундук.

У вівторок бригади комплексу «Харківводопостачання» усунули п'ять пошкоджень на міських трубопроводах та капітально відремонтували сім оглядових колодязів.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



