Рівень радіації у Харкові та області на 30 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 31 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову – 0,11-0,12 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,11 – 0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 30 березня.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
У Харкові небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Щорічно 31 березня проводиться День резервного копіювання або День бекапу.
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