31.03.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

В Україні пройде радіодиктант про мінну безпеку

У вівторок, 4 квітня 2023 року, у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, пройде радіодиктант для дітей молодшої та середньої школи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міністерство освіти та науки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Центр з протимінної діяльності об'єдналися, щоб провести диктант «Спільно до безпеки». Диктант звучатиме на хвилях «Українського радіо». Текст прочитає Михайло Карпань, актор, що озвучує Пса Патрона в однойменному мультфільмі.

О 14:40 в етері «Українського радіо» відбудеться розмова з представником ДСНС про забруднення України мінами й вибухонебезпечними предметами та про важливість навчання дітей правил безпечної поведінки. О 15:00 розпочнеться написання диктанту.

Перевірити правильність написання диктанту можна буде одразу після його завершення у соціальних мережах та на офіційних сайтах ЮНІСЕФ, ДСНС та «Українського радіо».

Завантажити матеріали для дітей різного віку та методичні матеріали для вчителів для уроку з мінної просвіти можливо за посиланням. З інформацією, як прослухати радіодиктант у соціальних мережах можна ознайомитись за посиланням

Раніше РЕДПОСТ писав, що у квітні поточного року розпочинається реєстрація для проходження національного мультипредметного тестування.



