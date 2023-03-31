31.03.2023 13:26 Рита Парфенова

На найвищому флагштоку України у Харкові перевірили прапор

Харківські комунальники провели планову перевірку полотнища Державного прапора України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.



31 березня фахівці СКП "Харківзеленбуд" фахівці СКП «Харківзеленбуд» провели ревізію полотнища Державного прапору України та регламентну перевірку флагштока.

Як зазначають на підприємстві, державний символ України перебуває у безпеці та безпеці.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.



