На найвищому флагштоку України у Харкові перевірили прапор

Харківські комунальники провели планову перевірку полотнища Державного прапора України.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.
31 березня фахівці СКП "Харківзеленбуд" фахівці СКП «Харківзеленбуд» провели ревізію полотнища Державного прапору України та регламентну перевірку флагштока.
Як зазначають на підприємстві, державний символ України перебуває у безпеці та безпеці.
Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
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