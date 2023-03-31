31.03.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Харків'янин в інтернеті підтримував дії окупантів

Житель Харкова через засоби масової інформації, а саме всесвітню мережу Інтернет намагався переконати інших громадян в правильності дій президента рф щодо проведення «спеціальної воєнної операції» на території України, поширював російську пропаганду та фейки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

60-річний прихильник «руського міру», використовуючи свій канал на YouTube, поширював прокремлівські наративи і пропаганду. В соціальних мережах зі свого акаунту публікував матеріали, які містили виправдовування дій окупантів та заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

За місцем реєстрації фігуранта в місті Харкові правоохоронці провели обшук. В ході якого вилучили жорсткий диск, мобільний телефон, предмети забороненої символіки - прапор рф, георгієвську стрічку.

Документували протиправну діяльність співробітники Харківської кіберполіції спільно зі слідчими обласного управління та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Слідчі СУ ГУНП в Харківській області за погодженням з Харківською обласною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.



