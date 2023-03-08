08.03.2023 19:53 Євген Клочко

Холодильник «на ключ»: чи можна їсти при схудненні і які перекушування точно не зашкодять фігурі

Напевно, багато дівчат, які сидять на дієтах, неодноразово не проти були перекусити на ніч. Однак цей процес має свої плюси і мінуси. Слід розуміти, що навантаження на організм може призвести до порушення процесу обміну речовин. В результаті ваше тіло не зможе добре відпочити. Але якщо правильно підібрати продукти, то жодного ризику для фігури та самопочуття не буде.

Чи можна їсти вночі при схудненні

Як повідомляє РЕДПОСТ , якщо знати, що можна їсти перед сном, то перекус дозволено навіть під час дієти. Наприклад, не варто забувати, що навіть уві сні організм функціонує і для цього йому потрібна енергія. Якщо ж ви лягаєте спати голодною, йому не вистачає калорій для поповнення запасів. Тому обравши правильне перекушування, нічого страшного не станеться.

Однак, якщо ви вночі вирішите з'їсти те, що у вас є в холодильнику, це, крім зайвих кілограмів, може призвести і до інших небажаних наслідків. Наприклад, порушення сну, особливо якщо з'їсти продукти з вмістом кофеїну. Також неправильна їжа може спричинити печію і т.д.

Тому якщо ви хочете перекусити вночі, вибирайте правильні продукти. Ніхто не забороняє їсти, головне, до цього процесу підійти грамотно.

Які перекушування вночі не зашкодять фігурі

Без шкідливих наслідків для постаті та організму вночі можна їсти такі продукти:

грецький йогурт - у ньому немає жодних добавок, зате багато корисних властивостей. У йогурті у великій кількості міститься білок і немає цукру. До того ж у ньому є пробіотики, які позитивно впливають на роботу кишківника;

банан - амінокислоти, що містяться в даному фрукті, допомагають розслабитися і заснути. Також у бананах є магній та калій, які відповідають за розслаблення м'язів. Багато хто скаже, що цей фрукт дуже калорійний, і це правда, але ніхто не каже, що його треба їсти багато;

фісташки – на відміну від інших горіхів, у них багато мелатоніну. 5 мг буде цілком достатньо для перекусу та гарного сну;

сир та цільнозернові крекери - дана закуска дозволить утримати в організмі нормальний рівень цукру. Продукти корисно впливають на самопочуття, до того ж в одному шматочку сиру та трьох крекерах міститься лише 130 калорій.

Які продукти не можна їсти на ніч

У жодному разі на ніч не можна вживати алкогольних напоїв. Вони містять багато цукру, тому для схуднення це поганий варіант. Також не можна їсти:

солоні продукти - це призведе до набряків, здуття, затримки води;

смажена, жирна їжа - в цій їжі міститься велика кількість калорій. Крім цього, така їжа може посилити запалення;

вуглеводи - вночі точно не слід їсти хлібобулочні вироби, макарони, білий рис і т.д. Все це здатне утримувати воду, тому від такої їжі краще відмовитись.

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