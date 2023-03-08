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08.03.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Ремонт змінить маршрут чотирьох харківських трамваїв

Про зміни у русі транспорту поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


Ремонт змінить маршрут чотирьох харківських трамваїв
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, на вул. Академіка Павлова, від в'їзду Семиградського до вул. Героїв Праці в напрямку вул. Героїв Праці, та у пров. Салтівському і на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602 м/р», з 9:30 до 15:00 9 березня 2023 року буде припинений рух трамваїв, що пов’язано з ремонтом трамвайної колії. 
 

Трамваї курсуватимуть наступним чином: 

 
  • №6: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників; 
  • №8: розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в-д Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»; 
  • №16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - «Журавлівський гідропарк»; 
  • №27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в-д Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»; 
  • у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків, ремонт
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