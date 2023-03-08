08.03.2023 19:19 Дмитро Колонєй

Ремонт змінить маршрут чотирьох харківських трамваїв

Про зміни у русі транспорту поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.



Ремонт змінить маршрут чотирьох харківських трамваїв



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, на вул. Академіка Павлова, від в'їзду Семиградського до вул. Героїв Праці в напрямку вул. Героїв Праці, та у пров. Салтівському і на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602 м/р», з 9:30 до 15:00 9 березня 2023 року буде припинений рух трамваїв, що пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

Трамваї курсуватимуть наступним чином:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в-д Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в-д Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.



