08.03.2023 18:37 Дмитро Колонєй
У Харкові один тролейбус не курсуватиме, а іншій змінить маршрут
Про зміну руху тролейбусів поінформували у Департаменті інфраструктури Харкова.
У Харкові один тролейбус не курсуватиме, а іншій змінить маршрут
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури з 11:00 до 15:00 9 березня 2023 року припиниться рух тролейбусів по вул. Дудинської та вул. Холодногірській, від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут» у зв’язку з аварійним ремонтом контактної мережі.
Зміни у русі тролейбусів
№11: тимчасово не курсує;
№27 курсуватиме так:
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за шляхом прямування тролейбуса №11: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Спартаківський - пл. Конституції;
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у зворотному напрямку: пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - пл. Благовіщенська - вул. Коцарська - вул. Малиновського - вул. Конєва - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - розворотне коло «Пр. Дзюби».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 9 березня не буде курсувати харківський тролейбус.
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