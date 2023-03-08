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08.03.2023  18:37   Дмитро Колонєй

У Харкові один тролейбус не курсуватиме, а іншій змінить маршрут

Про зміну руху тролейбусів поінформували у Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові один тролейбус не курсуватиме, а іншій змінить маршрут
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури з 11:00 до 15:00 9 березня 2023 року припиниться рух тролейбусів по вул. Дудинської та вул. Холодногірській, від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут» у зв’язку з аварійним ремонтом контактної мережі. 
 

Зміни у русі тролейбусів

 
№11: тимчасово не курсує; 
 
№27 курсуватиме так:
  • за шляхом прямування тролейбуса №11: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Спартаківський - пл. Конституції; 
  • у зворотному напрямку: пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - пл. Благовіщенська - вул. Коцарська - вул. Малиновського - вул. Конєва - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - розворотне коло «Пр. Дзюби».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 9 березня не буде курсувати харківський тролейбус.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, тролейбус, харків
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