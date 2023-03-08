У Харкові перекладають теплотрасу в районі ринку "Барабашово" (відео)

08.03.2023 18:08 Євген Клочко

В районі ринку "Барабашово" бригади КП "Харківські теплові мережі" проводять перекладку тепломагістралі діаметром 600 мм.

Як повідомив РЕДПОСТ перший заступник директора технічного КП «ХТМ» Олексій Лука, останні 10 років ця теплотраса була «безпритульною», бо здійснити нормальне техобслуговування її навіть просто до неї підійти було неможливо.

«Ця теплотраса проходила практично через весь ринок «Барабашово» та несла функцію маневреності та з'єднання резервування між джерелами. Тобто при виникненні дефекту на магістралі ми могли перейти і забезпечити людей теплом. Свого часу цю можливість було втрачено і через сильну забудову території ринку ми нічого не могли зробити», - розповів Олексій Лука.

За його словами, необхідність у цій теплотрасі відчулася на початку 2022 року, коли була практично втрачена можливість забезпечити Північну Салтівку теплом. Було ухвалено рішення про відновлення реконструкції цієї магістралі, яка знаходиться зараз на завершальному етапі.

Олексій Лука розповідає, що прокладання теплотраси завдовжки 3 км та діаметром 600 мм саме у цій частині міста досить складне. Він додав, що розпочали переклад мереж практично з вул. Івана Камишева і до краю ринку «Барабашово».

«Тут дуже близько знаходяться грунтові води, нам довелося на деяких ділянках змінити напрямок теплотраси через це. Також тут близько розташований метрополітен. Усі технологічні моменти, які були прийняті, вони враховувалися у проекті. Щоб ця ділянка теплотраси була безпечна для мешканців нашого міста», - додає заступник технічного директора КП «ХТМ»

У планах тепловиків, незважаючи на складну ситуацію, вести реконструкції там, де це можливо, з огляду на те, що зараз ще триває опалювальний сезон.

«Ми вже готуємось до ремонтної кампанії наступного року, випереджено плани. Ведуться попередні підготовчі роботи. До наступного року плануємо покласти щонайменше 200 км наших мереж», - повідомив Олексій Лука.