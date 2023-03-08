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08.03.2023  17:19   Дмитро Колонєй

В Україні припинено прийом заяв на виплати від Червоного Хреста

Ситуацію прокоментували представники міністерства.

Припинено прийом заяв на виплати від Червоного Хреста
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міністерство у справах ветеранів, в Україні призупинили прийом заяв на грошову допомогу від Червоного Хреста. На неї мали право ветерани з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи.
 
У відомстві зазначили, що станом на кінець лютого отримано 10 тисяч заяв від ветеранів з інвалідністю. Після чого можливість подачі заяв в електронній формі призупинили з метою здійснення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних моментів.
 
Усім охочим отримати виплати у Міністерстві радять почекати, адже прийом заяв планують згодом поновити. Послуга відбувається у кілька етапів: "Якщо Ви не встигли подати заяву – не засмучуйтесь! Невдовзі розпочнеться другий етап оформлення заяв для наступних 15 тисяч заявників! Дізнайтесь завчасно про міжнародний номер свого банківського рахунку (IBAN) та оформіть електронний підпис".
 
У відомстві пообіцяли повідомити завчасно про початок наступного етапу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Укрпошта у двох громадах Харківщини розпочне видачу разової грошової допомоги.
 

Источник:   Міністерство у справах ветеранів
 Тэги:  допомога, виплати, гроші, червоний хрест
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