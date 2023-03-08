08.03.2023 17:19 Дмитро Колонєй

В Україні припинено прийом заяв на виплати від Червоного Хреста

Ситуацію прокоментували представники міністерства.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міністерство у справах ветеранів, в Україні призупинили прийом заяв на грошову допомогу від Червоного Хреста. На неї мали право ветерани з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи.

У відомстві зазначили, що станом на кінець лютого отримано 10 тисяч заяв від ветеранів з інвалідністю. Після чого можливість подачі заяв в електронній формі призупинили з метою здійснення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних моментів.

Усім охочим отримати виплати у Міністерстві радять почекати, адже прийом заяв планують згодом поновити. Послуга відбувається у кілька етапів: "Якщо Ви не встигли подати заяву – не засмучуйтесь! Невдовзі розпочнеться другий етап оформлення заяв для наступних 15 тисяч заявників! Дізнайтесь завчасно про міжнародний номер свого банківського рахунку (IBAN) та оформіть електронний підпис".

У відомстві пообіцяли повідомити завчасно про початок наступного етапу.



