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07.03.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

Укрпошта у двох громадах Харківщини розпочне видачу разової грошової допомоги

Актуальні списки людей, які перебувають у населеному пункті, складає керівництво громади.

Допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
З цього тижня розпочнуть видачу разової грошової допомоги в розмірі 1200 гривень у Великобурлуцькій та Борівській громадах.
 
Аналогічні виплати мають змогу отримати всі жителі деокупованих територій. У Харківській області по 1200 грн одноразової допомоги видають через «Укрпошту».
 
Як повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, таку допомогу надано вже 74 180 жителям Харківщини.
 
«Поступово ми плануємо забезпечити виплатами всіх громадян з деокупованих громад, адже вони потребують цієї підтримки. Дякуємо за тісну співпрацю Мінреінтеграції, Товариству Червоного Хреста України й "Укрпошті"», – сказала Віта Ковальська.
 
Загалом від початку деокупації Харківської області допомогу від Товариства Червоного Хреста України надали на суму понад 89 мільйонів гривень.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік, який поселив у себе вдома окупантів, чекає на суд під вартою.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, допомога, укрпошта
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