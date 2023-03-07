07.03.2023 16:55 Віталій Хінєвіч
Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій
Таке рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Повідомляється, що підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.
Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.
«Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя»,- йдеться у повідомленні.
Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що попри повномасштабну війну, що триває в Україні вже понад рік, програма «Доступні ліки
», за якою українці можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, не припиняла діяти ні на день.
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