07.03.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій

Таке рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

«Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя»,- йдеться у повідомленні.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Раніше РЕДПОСТ писав, що попри повномасштабну війну, що триває в Україні вже понад рік, програма « Доступні ліки », за якою українці можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, не припиняла діяти ні на день.



