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07.03.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій

Таке рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Евакуація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. 
 
Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. 
 
«Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя»,- йдеться у повідомленні.
 
Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що попри повномасштабну війну, що триває в Україні вже понад рік, програма «Доступні ліки», за якою українці можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, не припиняла діяти ні на день.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  евакуація, закон
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