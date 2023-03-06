06.03.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

«Доступні ліки»: які препарати відпускаються безкоштовно

Попри повномасштабну війну, що триває в Україні вже понад рік, програма «Доступні ліки», за якою українці можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, не припиняла діяти ні на день.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

На сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів (крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів) та ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів.

Перейшовши за посиланням , можна ознайомитися з Реєстром лікарських препаратів, які підлягають реімбурсації.

У таблиці можна побачити:

назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);

форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);

кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6);

назву та країну виробника ліків (стовпець № 8);

суму доплати за упаковку (стовпець № 16) та іншу інформацію.

Саме за останнім стовпцем, де міститься інформація про суму доплати за упаковку, можна бачити усі повністю безоплатні «доступні ліки».

Тож якщо пацієнт хоче обрати повністю безоплатний лікарський засіб за електронним рецептом, то потрібно у завантаженому списку ліків у стовпці № 2 знайти необхідну міжнародну непатентовану назву, у стовпці № 5 – потрібне дозування, а у стовпці № 16 – усі комірки із сумою доплати в 0,00 грн.

Раніше РЕДПОСТ писав, як знайти аптеку , яка бере участь у програмі реімбурсації.



