06.03.2023 14:22 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка допомогала ворогу та знищувала українську символіку

Відправлено за грати прихільницю руського миру, яка керувала освітою під час окупації на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 45-річна жінка з Балаклії добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію:

у травні 2022 року вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області».

на колективних нарадах жінка повідомляла підлеглим їй директорам навчальних закладів Балаклійської та Савинської ОТГ, що навчальний процес буде здійснюватись виключно на російській мові та за освітніми стандартами держави-агресора.

видавала накази про прийняття директорів шкіл на роботу

модерувала процес направлення вчителів до м. Курськ РФ для проходження перепідготовки за стандартами та програмами РФ.

надавала вказівки підлеглим їй директорам навчальних закладів вилучити з бібліотек українську літературу та державну українську символіку.

від підлеглих вона вимагала комісійно складати та підписувати відповідні акти.

Суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області виніс обвинувальний вирок. Жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти строком на 10 років.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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