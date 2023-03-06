06.03.2023 14:22 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка допомогала ворогу та знищувала українську символіку
Відправлено за грати прихільницю руського миру, яка керувала освітою під час окупації на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 45-річна жінка з Балаклії добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію:
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у травні 2022 року вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області».
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на колективних нарадах жінка повідомляла підлеглим їй директорам навчальних закладів Балаклійської та Савинської ОТГ, що навчальний процес буде здійснюватись виключно на російській мові та за освітніми стандартами держави-агресора.
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видавала накази про прийняття директорів шкіл на роботу
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модерувала процес направлення вчителів до м. Курськ РФ для проходження перепідготовки за стандартами та програмами РФ.
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надавала вказівки підлеглим їй директорам навчальних закладів вилучити з бібліотек українську літературу та державну українську символіку.
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від підлеглих вона вимагала комісійно складати та підписувати відповідні акти.
Суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області виніс обвинувальний вирок. Жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти строком на 10 років.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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