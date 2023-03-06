06.03.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Козачу Лопань

Ворог здійснив масований терористичний обстріл селища міського типу Козача Лопань Харківської області.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської громади Вячеслава Задоренка.

Повідомляється, що вдень 6 березня окупанти обстріляли Козачу Лопань. Внаслідок цього пошкоджено будівлю місцевого ліцею, до 10 приватних будинків, перебито газові та електричні комунікації в різних частинах селища. За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

«Шановні громадяни! Вкотре закликаю вас дотримуватись правила двох стін, захистити вікна від ударної хвилі доступними способами, обладнати укриття у підвалах і погребах ваших приватних осель, подбати про якнайшвидший зручний доступ до них»,- звернувся до людей Вячеслав Задоренко.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 березня 2023 року зафіксована одна пожежа , яка сталася внаслідок ворожих обстрілів.



