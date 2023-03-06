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06.03.2023  12:22   Рита Парфенова

Харків'янин втік від війни за кордон та налагодив схему виїзду військовозобов’язаних чоловіків (фото)

Плата за незаконне перевезення за кордон складала 5 тисяч доларів США.

Правоохоронці Харкова викрили та затримали групу осіб, які незаконно переправляли військовозобов’язаних за кордон

Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської області, викрита група зловмисників, яка переправляла через державний кордон чоловіків призовного віку.

Організував «бізнес» 33-річний харків‘янин, який сам нелегально залишив територію України та наразі перебуває за кордоном.

Виїзд з країни здійскювався через державний кордон України з Республікою Молдовою поза пунктами пропуску. Ціна «побігу» складала 5000 доларів США: 500 доларів США авансом відправлялись вказану організатором на банківську карту, решту необхідно було передати довіреній особі після перетину кордону.

За схемою спочатку з потенційними «клієнтами» спілкувалась 49-річна жінка, яка передавала всю необхідну інформацію організатору. Він, у свою чергу, обговорював заходи безпеки і конспірації з «втікачами».

Далі військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали місцеві спільники харків‘янина — 29-річний та 22-річний чоловіки. 29-річний чоловік є державним службовцем ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та здійснює діяльність на прикордонному пункті.

Ціх ділків правоохоронці затримали 3 березня 2023 року під час нелегального переправлення чергового військовозобов'язаного.

Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

49-річній жінці, яка надавала поради, вказівки та контактувала з іншими учасниками групи, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Під час обшуку у держслужбовця виявлено та вилучено румунське водійське посвідчення та паспорт громадянина Румунії, що порущує закон України про єдине громадянство. Легітимність вказаних документів встановлюється.

Правоохоронці Харкова викрили та затримали групу осіб, які незаконно переправляли військовозобов’язаних за кордон

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організатору, який знаходиться за кордоном, повідомлено про підозру заочно.


 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  прокуратура, харків
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