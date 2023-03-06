Харків'янин втік від війни за кордон та налагодив схему виїзду військовозобов’язаних чоловіків (фото)

Плата за незаконне перевезення за кордон складала 5 тисяч доларів США.
Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської області, викрита група зловмисників, яка переправляла через державний кордон чоловіків призовного віку.
Організував «бізнес» 33-річний харків‘янин, який сам нелегально залишив територію України та наразі перебуває за кордоном.
Виїзд з країни здійскювався через державний кордон України з Республікою Молдовою поза пунктами пропуску. Ціна «побігу» складала 5000 доларів США: 500 доларів США авансом відправлялись вказану організатором на банківську карту, решту необхідно було передати довіреній особі після перетину кордону.
За схемою спочатку з потенційними «клієнтами» спілкувалась 49-річна жінка, яка передавала всю необхідну інформацію організатору. Він, у свою чергу, обговорював заходи безпеки і конспірації з «втікачами».
Далі військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали місцеві спільники харків‘янина — 29-річний та 22-річний чоловіки. 29-річний чоловік є державним службовцем ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та здійснює діяльність на прикордонному пункті.
Ціх ділків правоохоронці затримали 3 березня 2023 року під час нелегального переправлення чергового військовозобов'язаного.
Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
49-річній жінці, яка надавала поради, вказівки та контактувала з іншими учасниками групи, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Під час обшуку у держслужбовця виявлено та вилучено румунське водійське посвідчення та паспорт громадянина Румунії, що порущує закон України про єдине громадянство. Легітимність вказаних документів встановлюється.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Організатору, який знаходиться за кордоном, повідомлено про підозру заочно.
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