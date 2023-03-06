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06.03.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

У додатку Дія можна отримати електронне судове рішення

Судові послуги працюють в останній версії Дії, для цього необхідно оновити програму.

дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
У застосунку можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.
 
Отримати цифровий документ можна в смартфоні за кілька секунд наступним чином:
 
  • зайти у Дію; 
  • натиснути Послуги;
  • обрати Судові справи;
  • переглянути судове рішення і за потреби завантажити на смартфон.
«Електронні судові рішення — частина глобальної цифровізації судової системи України. Раніше команда Мінцифри вже запустила в Дії сповіщення про судові справи. Працюємо над наступними послугами»,- зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.
 

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія, судове рішення
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