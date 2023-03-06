06.03.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

У додатку Дія можна отримати електронне судове рішення

Судові послуги працюють в останній версії Дії, для цього необхідно оновити програму.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У застосунку можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.

Отримати цифровий документ можна в смартфоні за кілька секунд наступним чином:

зайти у Дію;

натиснути Послуги;

обрати Судові справи;

переглянути судове рішення і за потреби завантажити на смартфон.

«Електронні судові рішення — частина глобальної цифровізації судової системи України. Раніше команда Мінцифри вже запустила в Дії сповіщення про судові справи. Працюємо над наступними послугами»,- зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.



