06.03.2023 12:45 Віталій Хінєвіч
У додатку Дія можна отримати електронне судове рішення
Судові послуги працюють в останній версії Дії, для цього необхідно оновити програму.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
У застосунку можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.
Отримати цифровий документ можна в смартфоні за кілька секунд наступним чином:
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зайти у Дію;
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натиснути Послуги;
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обрати Судові справи;
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переглянути судове рішення і за потреби завантажити на смартфон.
«Електронні судові рішення — частина глобальної цифровізації судової системи України. Раніше команда Мінцифри вже запустила в Дії сповіщення про судові справи. Працюємо над наступними послугами»,- зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на порталі Дія став доступний
витяг про місце проживання дитини.
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