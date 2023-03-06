06.03.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Громада в Харківській області буде тимчасово знеструмлена

Фахівці проводитимуть планові ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Зміївську міську раду.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт 7 березня буде відсутнє електропостачання з 09:00 до 16:00 за адресами:

Чугуївський р-н, м.Зміїв, вул.Залізнична, б.113;

Чугуївський р-н, сел.Черемушне.

А також 8 березня з 09:00 до 16:00 за адресами:

с.Пасіки;

вул.Дружби;

вул.Черкасова;

вул.Абрикосова;

вул.Весела;

вул.Дачна;

вул.Польова;

вул.Солов’їна;

вул.Черкасова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго не впроваджує графіків погодинних відключень світла.



