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06.03.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Громада в Харківській області буде тимчасово знеструмлена

Фахівці проводитимуть планові ремонтні роботи.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Зміївську міську раду.
 
Повідомляється, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт 7 березня буде відсутнє електропостачання з 09:00 до 16:00 за адресами:
 
  • Чугуївський р-н, м.Зміїв, вул.Залізнична, б.113;
  • Чугуївський р-н, сел.Черемушне.
 
А також 8 березня з 09:00 до 16:00 за адресами:
 
  • с.Пасіки;
  • вул.Дружби;
  • вул.Черкасова;
  • вул.Абрикосова;
  • вул.Весела;
  • вул.Дачна;
  • вул.Польова;
  • вул.Солов’їна;
  • вул.Черкасова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго не впроваджує графіків погодинних відключень світла.


Источник:   Зміївська міська рада
 Тэги:  жкг, харків, відключення світла
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