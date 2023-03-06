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06.03.2023  13:17   Рита Парфенова

Вежу спостереження на Росії знищили харківські бійці (відео)

Розвідка харківського спецпідрозділу KRAKEN знищила автономну вежу спостереження в брянській області.

Відео виконанного завдання бійці підрозділу опубликовали в своєму телеграм-каналі ввечері 5 березня, передає РЕДПОСТ.

"Силами розвідки спецпідрозділу KRAKEN за допомогою дрона-камікадзе знищена автономна вежа спостереження "Гренадер" у брянській області", — сказано в повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, увечері 5 березня над Харківською областю були сбиті два російських безпілотники Shahed.




 


Источник:   Спецпідрозділ «KRAKEN»
 Тэги:  війна, харків, агрессия россии
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