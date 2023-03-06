06.03.2023 13:41 Рита Парфенова

Усі торговельні мережі повернулися до Харкова

У Харкові відновили роботу всі торговельні мережі міста, а також відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили у Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів («Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» тощо). Загалом у місті працюють близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та велика кількість продовольчих магазинів («Посад», «Кулиничі», «Свіжина», «Галя балувана», «Агромол» тощо).



Відновили роботу близько 400 аптек (зокрема, мережі: «9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «МедСервіс», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», КП «Муніципальна аптека» тощо). Також працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарних клініки у всіх районах міста.



На сьогодні функціонують 45 з 52 ринків та торговельних майданчиків, в тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова: Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський, Індустріальний та ін.

Станом на 3 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1056 вакансій.



