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06.03.2023  13:41   Рита Парфенова

Усі торговельні мережі повернулися до Харкова

У Харкові відновили роботу всі торговельні мережі міста, а також відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо.

ми працюємо
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили у Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів («Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» тощо). Загалом у місті працюють близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та велика кількість продовольчих магазинів («Посад», «Кулиничі», «Свіжина», «Галя балувана», «Агромол» тощо).
 
Відновили роботу близько 400 аптек (зокрема, мережі: «9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «МедСервіс», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», КП «Муніципальна аптека» тощо). Також працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарних клініки у всіх районах міста.
 
На сьогодні функціонують 45 з 52 ринків та торговельних майданчиків, в тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова: Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський, Індустріальний та ін.

Станом на 3 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1056 вакансій.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  торгівля, харків
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