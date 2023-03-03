03.03.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Які вакансії пропонують роботодавці в Харківській області

Станом на 3 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1056 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Серед інших вакансій є настцпні:

1. Лікар-ендокринолог – 20 000 грн

2. Бухгалтер – 17 000 грн

3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн

4. Оператор верстатів з програмним керуванням – 12 300 грн

5. Економіст з праці – 12 000 грн

6. Інженер-електронік – 10 000 грн

7. Службовець на складі (комірник) – 9 500 грн

8. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 9 000 грн

9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 8 000 грн

10. Психолог – 7 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням

З питань зайнятості та безробіття можливо звернутися на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).

Інформація про режим роботи центрів зайнятості доступна на сайті



