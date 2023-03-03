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03.03.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Які вакансії пропонують роботодавці в Харківській області

Станом на 3 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1056 вакансій.

Вакансії Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Серед інших вакансій є настцпні:
 
  • 1. Лікар-ендокринолог – 20 000 грн
  • 2. Бухгалтер – 17 000 грн
  • 3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн
  • 4. Оператор верстатів з програмним керуванням – 12 300 грн
  • 5. Економіст з праці – 12 000 грн
  • 6. Інженер-електронік – 10 000 грн
  • 7. Службовець на складі (комірник) – 9 500 грн
  • 8. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 9 000 грн
  • 9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 8 000 грн
  • 10. Психолог – 7 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття можливо звернутися на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
 
Інформація про режим роботи центрів зайнятості доступна на сайті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, яка ситуація на ринку праці в Харківській області.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  робота, харків
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