03.03.2023 14:30 Віталій Хінєвіч
Які вакансії пропонують роботодавці в Харківській області
Станом на 3 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1056 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Серед інших вакансій є настцпні:
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1. Лікар-ендокринолог – 20 000 грн
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2. Бухгалтер – 17 000 грн
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3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн
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4. Оператор верстатів з програмним керуванням – 12 300 грн
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5. Економіст з праці – 12 000 грн
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6. Інженер-електронік – 10 000 грн
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7. Службовець на складі (комірник) – 9 500 грн
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8. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 9 000 грн
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9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 8 000 грн
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10. Психолог – 7 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття можливо звернутися на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Інформація про режим роботи центрів зайнятості доступна на сайті
.
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