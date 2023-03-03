    
Главная Новини Харкова Армія РФ може використати Придністров’я для провокації - ГУР
03.03.2023  14:46   Дмитро Колонєй

РФ може використати Придністров’я для провокації - ГУР

Це зазначив у своєму прогнозі процесів у РФ представник воєнної розвідки України Андрій Юсов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Андрій Юсов зробив низку прогнозів відносно майбутнього країни-агресорки:
 
  • з кожним безглуздим кроком режиму Путіна все важче пояснювати навіть зазомбованому населенню, що насправді відбувається;
  • Росія — нестабільне утворення, в середині якої є величезна кількість складних невирішених питань та яке диктатор веде до занепаду.
  • події у Брянській області — свідчення того, що росіяни починають прокидатися проти диктатури;
  • перемога України має спричинити демократизацію РФ, знищення режиму Путіна і притягнення злочинців до відповідальності;
  • пересічний росіянин має прокинутися від російської зомбі-пропаганди та зрозуміти, що війна прийшла не лише в оселю кожного українця, а й в оселю кожного росіянина;
  • чим успішніше Збройні сили контратакують, наступають, звільняють територію, тим швидше ми вийдемо на кордони 1991 року, тим краще буде для всієї Європи, і в тому числі для населення РФ;
  • здеградована російська промисловість зараз не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50;
  • світові постачальники розуміють, що співпраця з РФ є токсичною та небажаною;
  • Лукашенко зараз не робить нових кроків, він відроджує ті активності, тісну взаємодію і орієнтування на Китай, які були ще до 2014 року;
  • путінська Росія не може самотужки задовольнити всі потреби Білорусі режиму Лукашенка;
  • Молдова однією з перших після розпаду срср дізналася, що таке гібридна війна, військова агресія і потім пряме втручання російських збройних сил для дестабілізації ситуації і розколу країни;
  • Придністров’я - анклав країни-агресорки, який Путін може використовувати для різного роду провокацій і для дестабілізації безпекової ситуації в регіоні;
  • загальностратегічна мета Путіна — геноцидна війна проти України й українців, ліквідація незалежності, державності та власне українського народу;
  • за понад рік війни жодної із проголошених цілей так званої «сво» не виконано;
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни намагаються розпалити нову пожежу в Європі

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, агрессия россии, укрвїна, молдова, білорусь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.03 Армія Росіяни намагаються розпалити нову пожежу в Європі - ГУР 28.02 Армія Україна на кілька років потрапить у становище, схоже з ізраїльским 27.02 Армія Агресор змінює тактику ракетних обстрілів - ГУР
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 