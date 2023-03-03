03.03.2023 14:46 Дмитро Колонєй
РФ може використати Придністров’я для провокації - ГУР
Це зазначив у своєму прогнозі процесів у РФ представник воєнної розвідки України Андрій Юсов.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Андрій Юсов зробив низку прогнозів відносно майбутнього країни-агресорки:
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з кожним безглуздим кроком режиму Путіна все важче пояснювати навіть зазомбованому населенню, що насправді відбувається;
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Росія — нестабільне утворення, в середині якої є величезна кількість складних невирішених питань та яке диктатор веде до занепаду.
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події у Брянській області — свідчення того, що росіяни починають прокидатися проти диктатури;
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перемога України має спричинити демократизацію РФ, знищення режиму Путіна і притягнення злочинців до відповідальності;
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пересічний росіянин має прокинутися від російської зомбі-пропаганди та зрозуміти, що війна прийшла не лише в оселю кожного українця, а й в оселю кожного росіянина;
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чим успішніше Збройні сили контратакують, наступають, звільняють територію, тим швидше ми вийдемо на кордони 1991 року, тим краще буде для всієї Європи, і в тому числі для населення РФ;
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здеградована російська промисловість зараз не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50;
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світові постачальники розуміють, що співпраця з РФ є токсичною та небажаною;
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Лукашенко зараз не робить нових кроків, він відроджує ті активності, тісну взаємодію і орієнтування на Китай, які були ще до 2014 року;
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путінська Росія не може самотужки задовольнити всі потреби Білорусі режиму Лукашенка;
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Молдова однією з перших після розпаду срср дізналася, що таке гібридна війна, військова агресія і потім пряме втручання російських збройних сил для дестабілізації ситуації і розколу країни;
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Придністров’я - анклав країни-агресорки, який Путін може використовувати для різного роду провокацій і для дестабілізації безпекової ситуації в регіоні;
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загальностратегічна мета Путіна — геноцидна війна проти України й українців, ліквідація незалежності, державності та власне українського народу;
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за понад рік війни жодної із проголошених цілей так званої «сво» не виконано;
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