03.03.2023 15:00 Віталій Хінєвіч
Визволяв Херсон і брав участь у боях за Бахмут: загинув захисник України з Харківщини
Голуб Олег Іванович загинув захищаючи Україну від окупантів.
Про це йдеться на сторінці Facebook Краснокутської сілищної ради, передає РЕДПОСТ
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Голуб Олег Івановича 1974 року народження героїчно захищав рідну Україну та кожного з нас ще з 2014 року в зоні АТО. 24 лютого 2022 року добровільно взяв до рук зброю, щоб боронити кордони нашої країни, визволяв Херсон, брав участь у боях за Бахмут.
«Ціною власного життя наш воїн відвойовував мир і спокій для своєї країни. Загинув Голуб Олег 2 березня 2023 року. Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути, який не можна пробачити… Низький уклін матері, яка виховала справжнього патріота!
Вічна слава і пам’ять Олегу, всім захисникам і захисницям України, хто віддав за мир та перемогу найцінніше – своє життя!
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна, світла пам’ять й слава Герою… Наша безмежна шана полеглому Захисникові!»,- йдеться у повідомленні.
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