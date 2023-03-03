03.03.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Визволяв Херсон і брав участь у боях за Бахмут: загинув захисник України з Харківщини

Голуб Олег Іванович загинув захищаючи Україну від окупантів.

Про це йдеться на сторінці Facebook Краснокутської сілищної ради, передає РЕДПОСТ

Голуб Олег Івановича 1974 року народження героїчно захищав рідну Україну та кожного з нас ще з 2014 року в зоні АТО. 24 лютого 2022 року добровільно взяв до рук зброю, щоб боронити кордони нашої країни, визволяв Херсон, брав участь у боях за Бахмут.

«Ціною власного життя наш воїн відвойовував мир і спокій для своєї країни. Загинув Голуб Олег 2 березня 2023 року. Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути, який не можна пробачити… Низький уклін матері, яка виховала справжнього патріота!

Вічна слава і пам’ять Олегу, всім захисникам і захисницям України, хто віддав за мир та перемогу найцінніше – своє життя!

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна, світла пам’ять й слава Герою… Наша безмежна шана полеглому Захисникові!»,- йдеться у повідомленні.



