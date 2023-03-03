03.03.2023 15:21 Дмитро Колонєй

Поліція розшукує мешканця Харківщини, який був посадовцем при окупантах

Чоловіка заочно поінформували про підозру у держзраді на Харківщині.

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обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації,

брав участь у нарадах,

проводив збори аграріїв,

здійснював набір нових співробітників до незаконного органу влади

організовував створення нових структурних підрозділів.

Наразі колаборант перебуває у розшуку.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



