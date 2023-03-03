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03.03.2023  15:21   Дмитро Колонєй

Поліція розшукує мешканця Харківщини, який був посадовцем при окупантах

Чоловіка заочно поінформували про підозру у держзраді на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, 36-річний чоловік під час окупації смт Великий Бурулук перейшов на бік загарбників:
 
  • обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».
  • виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації,
  • брав участь у нарадах,
  • проводив збори аграріїв,
  • здійснював набір нових співробітників до незаконного органу влади
  • організовував створення нових структурних підрозділів. 
 
Наразі колаборант перебуває у розшуку.
 
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, великий бурлук
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