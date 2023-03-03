03.03.2023 15:21 Дмитро Колонєй
Поліція розшукує мешканця Харківщини, який був посадовцем при окупантах
Чоловіка заочно поінформували про підозру у держзраді на Харківщині.
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обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».
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виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації,
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брав участь у нарадах,
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проводив збори аграріїв,
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здійснював набір нових співробітників до незаконного органу влади
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організовував створення нових структурних підрозділів.
Наразі колаборант перебуває у розшуку.
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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