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03.03.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Розпилював невідомий предмет: у Харківській області чоловік отримав травми

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху, який стався у гаражі мешканця Чугуєва.

болгарка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
3 лютого о 8:45 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено 55-річного місцевого мешканця.
 
Попередньо встановлено, що чоловік болгаркою розпилював невідомий предмет, під час чого той вибухнув.
 
З мінно-вибуховими травмами потерпілого доправили до лікарні. Медики діагностували травматичну ампутацію пальців правой кисті і вогнепальні рани передпліччя.
 
На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться огляд та вилучаються речові докази.
 
«Шановні громадяни! Нагадуємо, дотримуйтеся правил особистої безпеки. Не чіпайте небезпечні знахідки та не підходьте до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати. Одразу викликайте фахівців за номером 102 або 101. Не наражайте себе та близьких на небезпеку»,- звернулися до громадян правоохоронці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині лікарі швидкої подарували друге життя.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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