03.03.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Розпилював невідомий предмет: у Харківській області чоловік отримав травми

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху, який стався у гаражі мешканця Чугуєва.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

3 лютого о 8:45 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено 55-річного місцевого мешканця.

Попередньо встановлено, що чоловік болгаркою розпилював невідомий предмет, під час чого той вибухнув.

З мінно-вибуховими травмами потерпілого доправили до лікарні. Медики діагностували травматичну ампутацію пальців правой кисті і вогнепальні рани передпліччя.

На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться огляд та вилучаються речові докази.

«Шановні громадяни! Нагадуємо, дотримуйтеся правил особистої безпеки. Не чіпайте небезпечні знахідки та не підходьте до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати. Одразу викликайте фахівців за номером 102 або 101. Не наражайте себе та близьких на небезпеку»,- звернулися до громадян правоохоронці.



