03.03.2023 15:30 Віталій Хінєвіч
Розпилював невідомий предмет: у Харківській області чоловік отримав травми
Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху, який стався у гаражі мешканця Чугуєва.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
3 лютого о 8:45 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено 55-річного місцевого мешканця.
Попередньо встановлено, що чоловік болгаркою розпилював невідомий предмет, під час чого той вибухнув.
З мінно-вибуховими травмами потерпілого доправили до лікарні. Медики діагностували травматичну ампутацію пальців правой кисті і вогнепальні рани передпліччя.
На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться огляд та вилучаються речові докази.
«Шановні громадяни! Нагадуємо, дотримуйтеся правил особистої безпеки. Не чіпайте небезпечні знахідки та не підходьте до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати. Одразу викликайте фахівців за номером 102 або 101. Не наражайте себе та близьких на небезпеку»,- звернулися до громадян правоохоронці.
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