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03.03.2023  15:54   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про переваги створеної у Харкові «Централізованої закупівельної організації»

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян.


Ігор Терехов розповів про переваги створеної у Харкові «Централізованої закупівельної організації»
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеггам-каналі звернувся до містян.
 
Міский голова підкреслив, що на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для Харкова, та зазначив, що однією з найбільш головних подій є запуск нового комунального підприємства «Централізована закупівельна організація».
 
"Завдяки роботі цієї структури ми зможемо заощадити бюджетні кошти та усунути можливі корупційні ризики. Крім цього, виконком підтримав рішення проводити будь-які роботи, вартість яких перевищує 300 тисяч гривень, виключно за наявності експертної оцінки. 
 
Що, своєю чергою, дасть змогу забезпечити чесну і прозору конкуренцію та контролювати якість виконаних робіт. Вчора я був у Пʼятихатках. Спілкувався з жителями цього мікрорайону. Ми якнайшвидше відновлюватимемо П‘ятихатки. Дуже зруйнована 62 школа, яку обстріляли росіяни навесні минулого року. Її потрібно відбудувати, і ми працюємо над цим.
 
Також приємно, що завдяки нашій з вами праці ми вже бачимо результати ремонту пошкоджених будинків. В планах на рік — відбудувати якнайбільше зі зруйнованого окупантами. Щиро радію одностайній підтримці моїх колег та харків’ян, які працюють на  відбудову міста та готові особисто допомогати робити Харків ще кращим.
 
 
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Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, звернення, харків, агрессия россии
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