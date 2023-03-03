03.03.2023 15:54 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов розповів про переваги створеної у Харкові «Централізованої закупівельної організації»
Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян.
Ігор Терехов розповів про переваги створеної у Харкові «Централізованої закупівельної організації»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеггам-каналі звернувся до містян.
Міский голова підкреслив, що на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для Харкова, та зазначив, що однією з найбільш головних подій є запуск нового комунального підприємства «Централізована закупівельна організація».
"Завдяки роботі цієї структури ми зможемо заощадити бюджетні кошти та усунути можливі корупційні ризики. Крім цього, виконком підтримав рішення проводити будь-які роботи, вартість яких перевищує 300 тисяч гривень, виключно за наявності експертної оцінки.
Що, своєю чергою, дасть змогу забезпечити чесну і прозору конкуренцію та контролювати якість виконаних робіт. Вчора я був у Пʼятихатках. Спілкувався з жителями цього мікрорайону. Ми якнайшвидше відновлюватимемо П‘ятихатки. Дуже зруйнована 62 школа, яку обстріляли росіяни навесні минулого року. Її потрібно відбудувати, і ми працюємо над цим.
Також приємно, що завдяки нашій з вами праці ми вже бачимо результати ремонту пошкоджених будинків. В планах на рік — відбудувати якнайбільше зі зруйнованого окупантами. Щиро радію одностайній підтримці моїх колег та харків’ян, які працюють на відбудову міста та готові особисто допомогати робити Харків ще кращим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости