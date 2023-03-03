03.03.2023 15:54 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про переваги створеної у Харкові «Централізованої закупівельної організації»

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян.



Ігор Терехов розповів про переваги створеної у Харкові «Централізованої закупівельної організації»



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеггам-каналі звернувся до містян.

Міский голова підкреслив, що на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для Харкова, та зазначив, що однією з найбільш головних подій є запуск нового комунального підприємства «Централізована закупівельна організація».

"Завдяки роботі цієї структури ми зможемо заощадити бюджетні кошти та усунути можливі корупційні ризики. Крім цього, виконком підтримав рішення проводити будь-які роботи, вартість яких перевищує 300 тисяч гривень, виключно за наявності експертної оцінки.

Що, своєю чергою, дасть змогу забезпечити чесну і прозору конкуренцію та контролювати якість виконаних робіт. Вчора я був у Пʼятихатках. Спілкувався з жителями цього мікрорайону. Ми якнайшвидше відновлюватимемо П‘ятихатки. Дуже зруйнована 62 школа, яку обстріляли росіяни навесні минулого року. Її потрібно відбудувати, і ми працюємо над цим.

Також приємно, що завдяки нашій з вами праці ми вже бачимо результати ремонту пошкоджених будинків. В планах на рік — відбудувати якнайбільше зі зруйнованого окупантами. Щиро радію одностайній підтримці моїх колег та харків’ян, які працюють на відбудову міста та готові особисто допомогати робити Харків ще кращим.

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