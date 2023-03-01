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01.03.2023  19:34   Дмитро Колонєй

Харків - героїчне місто, тому ми щасливі стати ближчими з вами - посол Румунії

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулой.


Харків - героїчне місто, тому ми щасливі стати ближчими з вами - посол Румунії
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час спілкування посла Румунії в Україні Александру Віктора Мікули з керівництвом міста йшлося про напрямки співпраці в економічній, культурній та соціальній сферах. 
 
Міський голова Ігор Терехов подякував румунському народу за підтримку у війні України проти Росії та запропонував уряду Румунії долучитися до післявоєнної відбудови Харкова. 
 
«Я думаю, що ваша країна може взяти участь у відновленні нашого міста. Це стосується будівництва IT-кластеру, наукового парку. Дякую вам за політичну позицію та гуманітарну підтримку», - наголосив Ігор Терехов. 
 
Відкрито почесне консульство Румунії у Харкові
 
За словами Александру Віктора Мікули, Румунія й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до вступу в Євросоюз. 
 
«Сподіваємося, що таким символічним жестом, як відкриття почесного консульства у Харкові, ми змогли показати, що готові брати участь у відбудові України. Харків - героїчне місто, тому ми щасливі стати ближчими з вами. Разом із НАТО та ЄС у нас є спільне майбутнє», - зазначив посол.
 
Відкрито почесне консульство Румунії у Харкові
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, помол румунії, харків, агрессия россии
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