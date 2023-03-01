01.03.2023 19:34 Дмитро Колонєй

Харків - героїчне місто, тому ми щасливі стати ближчими з вами - посол Румунії

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулой.



Харків - героїчне місто, тому ми щасливі стати ближчими з вами - посол Румунії



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час спілкування посла Румунії в Україні Александру Віктора Мікули з керівництвом міста йшлося про напрямки співпраці в економічній, культурній та соціальній сферах.

Міський голова Ігор Терехов подякував румунському народу за підтримку у війні України проти Росії та запропонував уряду Румунії долучитися до післявоєнної відбудови Харкова.

«Я думаю, що ваша країна може взяти участь у відновленні нашого міста. Це стосується будівництва IT-кластеру, наукового парку. Дякую вам за політичну позицію та гуманітарну підтримку», - наголосив Ігор Терехов.

За словами Александру Віктора Мікули, Румунія й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до вступу в Євросоюз.

«Сподіваємося, що таким символічним жестом, як відкриття почесного консульства у Харкові, ми змогли показати, що готові брати участь у відбудові України. Харків - героїчне місто, тому ми щасливі стати ближчими з вами. Разом із НАТО та ЄС у нас є спільне майбутнє», - зазначив посол.



