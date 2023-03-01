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01.03.2023  19:06   Дмитро Колонєй

Ворог завдав ракетні удари та застосував БПЛА на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. 
 
 
Протягом доби противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення. 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби  окупанти обстріляли 10 населених пунктів Харківщини: Красне, Глибоке, Веселе, Вільча, Вовчанськ, Караїчне, Варварівка, Колодязне, Новомлинськ і Дворічна. Окупанти застосували БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка Вторая, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження. 
  • На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів 4 населених пунктів Харківщини: Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане.
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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