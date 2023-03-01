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01.03.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов звернувся до Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи

У своєму виступі мер Харкова зазначив, що місто було та завжди буде сучасним європейським мегаполісом.


Ігор Терехов звернувся до Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов виступив на Координаційному онлайн-засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яке відбулося напередодні у французькому Страсбурзі. 
 
 
У ньому взяли участь члени конгресу та понад 60 європейських представників місцевих органів влади та асоціацій, які під час минулорічного ЄТМД організували понад 276 заходів.  
 
Мер Харкова звернувся до учасників заходу з відеозверненням, де розповів про поточну ситуацію у місті. Він висловив вдячність за солідарність та підтримку з боку іноземних партнерів, а також підтвердив, що Харків був, є та завжди буде сучасним європейським мегаполісом.  
 
«Наше місто залишається в єдиному європейському просторі, як робило це протягом багатьох років. Своєю подальшою роботою ми будемо підтверджувати відданість європейським цінностям», - зазначив Ігор Терехов.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, рад європи, харків, агрессия россии
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