01.03.2023 18:31 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов звернувся до Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи

У своєму виступі мер Харкова зазначив, що місто було та завжди буде сучасним європейським мегаполісом.



Ігор Терехов звернувся до Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов виступив на Координаційному онлайн-засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яке відбулося напередодні у французькому Страсбурзі.

У ньому взяли участь члени конгресу та понад 60 європейських представників місцевих органів влади та асоціацій, які під час минулорічного ЄТМД організували понад 276 заходів.

Мер Харкова звернувся до учасників заходу з відеозверненням, де розповів про поточну ситуацію у місті. Він висловив вдячність за солідарність та підтримку з боку іноземних партнерів, а також підтвердив, що Харків був, є та завжди буде сучасним європейським мегаполісом.

«Наше місто залишається в єдиному європейському просторі, як робило це протягом багатьох років. Своєю подальшою роботою ми будемо підтверджувати відданість європейським цінностям», - зазначив Ігор Терехов.



