01.03.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Який бізнес більше втратив чи збільшив надходження за 2022 рік: аналітика від ПриватБанку

Аналітики ПриватБанку проаналізували обсяги платежів через сервіс Liqpay та дослідили, які сектори економіки зазнали найбільшого впливу, передає РЕДПОСТ.

В інформації, яку надав ПриватБанк, зазначено, що за 2022 рік зафіксовано збільшення обсягу онлайн-платежів на благодійні внески - на 839%. Також багато людей почали купувати електрообладнання через відключення світла, що призвело до зростання продажів електрообладнання на 648%.

Також значно більше українці стали витрачати на страхування та придбання автобусних квитків задля перевезення своїх близьких у більш безпечні регіони.

За підсумками 2022 року онлайн-продажі послуг страхування та автобусних квитків зросли на 414% та 389% відповідно.

Суттєво змінилися за рік обсяги онлайн продажі авіаквитків, квитків на розважальні заходи та платежі до мікрофінансових організацій. Найбільші втрати понесли продавці авіаквитків, які зазнали падіння продажів на 588%.

Також знизилися продажі квитків на розважальні заходи та оплата послуг кабельного ТБ на 581%. Мікрофінансові організації зазнали втрат через падіння платежів на 373%.



