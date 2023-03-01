01.03.2023 18:00 Віталій Хінєвіч
Який бізнес більше втратив чи збільшив надходження за 2022 рік: аналітика від ПриватБанку
Аналітики ПриватБанку проаналізували обсяги платежів через сервіс Liqpay та дослідили, які сектори економіки зазнали найбільшого впливу, передає РЕДПОСТ.
В інформації, яку надав ПриватБанк, зазначено, що за 2022 рік зафіксовано збільшення обсягу онлайн-платежів на благодійні внески - на 839%. Також багато людей почали купувати електрообладнання через відключення світла, що призвело до зростання продажів електрообладнання на 648%.
Також значно більше українці стали витрачати на страхування та придбання автобусних квитків задля перевезення своїх близьких у більш безпечні регіони.
За підсумками 2022 року онлайн-продажі послуг страхування та автобусних квитків зросли на 414% та 389% відповідно.
Суттєво змінилися за рік обсяги онлайн продажі авіаквитків, квитків на розважальні заходи та платежі до мікрофінансових організацій. Найбільші втрати понесли продавці авіаквитків, які зазнали падіння продажів на 588%.
Також знизилися продажі квитків на розважальні заходи та оплата послуг кабельного ТБ на 581%. Мікрофінансові організації зазнали втрат через падіння платежів на 373%.
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