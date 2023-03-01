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01.03.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

Який бізнес більше втратив чи збільшив надходження за 2022 рік: аналітика від ПриватБанку

Аналітики ПриватБанку проаналізували обсяги платежів через сервіс Liqpay та дослідили, які сектори економіки зазнали найбільшого впливу, передає РЕДПОСТ.

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В інформації, яку надав ПриватБанк, зазначено, що за 2022 рік зафіксовано збільшення обсягу онлайн-платежів на благодійні внески - на 839%. Також багато людей почали купувати електрообладнання через відключення світла, що призвело до зростання продажів електрообладнання на 648%.
 
Також значно більше українці стали витрачати на страхування та придбання автобусних квитків задля перевезення своїх близьких у більш безпечні регіони. 
 
За підсумками 2022 року онлайн-продажі послуг страхування та автобусних квитків зросли на 414% та 389% відповідно.
 
Суттєво змінилися за рік обсяги онлайн продажі авіаквитків, квитків на розважальні заходи та платежі до мікрофінансових організацій. Найбільші втрати понесли продавці авіаквитків, які зазнали падіння продажів на 588%.
 
Також знизилися продажі квитків на розважальні заходи та оплата послуг кабельного ТБ на 581%. Мікрофінансові організації зазнали втрат через падіння платежів на 373%.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що торік українці значно менше купували житло.
 

Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  бізнес, економіка, приватбанк
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