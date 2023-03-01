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01.03.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

Торік українці значно менше купували житло

У 2022 році через початок повномасштабної війни росії проти України кількість договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків, засвідчених нотаріусами, скоротилася в три рази.

купівля квартири
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на дані "Опендатабот".
 
Повідомляється, що пік купівлі-продажу нерухомості припав на 2021 рік, тоді було зареєстровано 325 174  тисяч договорів.
 
За 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 тисяч договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Це у 3 рази менше за показник останніх років. Починаючи з 2017 року, в середньому, нотаріуси посвідчували 293 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості на рік.
 
Крім цього,кількість проданих земельних ділянок зменшилася у понад два рази. Нотаріуси засвідчили 133 447 тисяч таких угод, тоді як у 2021 році їх було 306 203 тисяч.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.
 

Источник:   Опендатабот
 Тэги:  економіка, купівля
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