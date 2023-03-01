01.03.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

Торік українці значно менше купували житло

У 2022 році через початок повномасштабної війни росії проти України кількість договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків, засвідчених нотаріусами, скоротилася в три рази.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на дані "Опендатабот".

Повідомляється, що пік купівлі-продажу нерухомості припав на 2021 рік, тоді було зареєстровано 325 174 тисяч договорів.

За 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 тисяч договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Це у 3 рази менше за показник останніх років. Починаючи з 2017 року, в середньому, нотаріуси посвідчували 293 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості на рік.

Крім цього,кількість проданих земельних ділянок зменшилася у понад два рази. Нотаріуси засвідчили 133 447 тисяч таких угод, тоді як у 2021 році їх було 306 203 тисяч.



