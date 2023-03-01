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01.03.2023  17:07   Дмитро Колонєй

Під Харковом дві поліцейські перейшли на бік ворога

У Харковій відбудеться суд над двома жінками, які допомагали окупантам.

Судитимуть двох жінок-поліцейських, які перейшли на бік ворога під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківстку прокуратуру, під час окупації м. Ізюм дві колишні поліцейські співпрацювали з ворогом:
 
  • обійняли посади «слідчих» у так званій «Народній міліції».
  • вказували військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель.  
  • патрулювали території міста
  • проводили слідчі дій за законодавством держави-агресорки. 
 
У вересні 2022 року одну з «правоохорониць», 24-річну жінку, було затримано. Наразі вона перебуває під вартою. 
Інша «народна міліціонерка», 32-річна жінка, переховується від слідства — її судитимуть заочно.
 
Судитимуть двох жінок-поліцейських, які перейшли на бік ворога під Харковом
 
Справи розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. Жінкам загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, ізюм
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