01.03.2023 17:07 Дмитро Колонєй
Під Харковом дві поліцейські перейшли на бік ворога
У Харковій відбудеться суд над двома жінками, які допомагали окупантам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківстку прокуратуру, під час окупації м. Ізюм дві колишні поліцейські співпрацювали з ворогом:
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обійняли посади «слідчих» у так званій «Народній міліції».
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вказували військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель.
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патрулювали території міста
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проводили слідчі дій за законодавством держави-агресорки.
У вересні 2022 року одну з «правоохорониць», 24-річну жінку, було затримано. Наразі вона перебуває під вартою.
Інша «народна міліціонерка», 32-річна жінка, переховується від слідства — її судитимуть заочно.
Справи розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. Жінкам загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.
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