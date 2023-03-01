01.03.2023 17:07 Дмитро Колонєй

Під Харковом дві поліцейські перейшли на бік ворога

У Харковій відбудеться суд над двома жінками, які допомагали окупантам.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківстку прокуратуру, під час окупації м. Ізюм дві колишні поліцейські співпрацювали з ворогом:

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обійняли посади «слідчих» у так званій «Народній міліції».

вказували військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель.

патрулювали території міста

проводили слідчі дій за законодавством держави-агресорки.

У вересні 2022 року одну з «правоохорониць», 24-річну жінку, було затримано. Наразі вона перебуває під вартою.

Інша «народна міліціонерка», 32-річна жінка, переховується від слідства — її судитимуть заочно.

Справи розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. Жінкам загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.



