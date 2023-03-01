01.03.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

Про рівень захворюваності на COVID-19 в Україні та вакцинацію розповіли фахівці

За період з 17 по 23 лютого в Україні зафіксовано 9 792 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що за минулий тиждень було госпіталізовано – 2 940 осіб, летальних випадків було102,одужало – 11 351 особа.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 285 495 осіб, з них дві дози отримали 15 445 672 особи, першу бустерну дозу – 3 108 737 осіб, другу бустерну дозу – 253 358 осіб.

Важливо, що майже 839 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,3 млн – першу бустерну дозу.

«вакцинація – єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19. Особливо важливо зробити щеплення людям, які мають хронічні захворювання та людям літнього віку. Адже вони перебувають в групі ризику, їм загрожує важкий перебіг хвороби та навіть летальні наслідки»,- зазначили в Міністерстві.

Перелік пунктів та центрів вакцинації можливо знайти за посиланням.



