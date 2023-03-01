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01.03.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

Про рівень захворюваності на COVID-19 в Україні та вакцинацію розповіли фахівці

За період з 17 по 23 лютого в Україні зафіксовано 9 792 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

вакцинація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що за минулий тиждень було госпіталізовано – 2 940 осіб, летальних випадків  було102,одужало – 11 351 особа.
 
 Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 285 495 осіб, з них дві дози отримали 15 445 672 особи, першу бустерну дозу – 3 108 737 осіб, другу бустерну дозу – 253 358 осіб. 
 
Важливо, що майже 839 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,3 млн – першу бустерну дозу.
 
«вакцинація – єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19. Особливо важливо зробити щеплення людям, які мають хронічні захворювання та людям літнього віку. Адже вони перебувають в групі ризику, їм загрожує важкий перебіг хвороби та навіть летальні наслідки»,- зазначили в Міністерстві.
 
Перелік пунктів та центрів вакцинації можливо знайти за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 березня.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  covid-19, медицина
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