01.03.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили браконьєра

Порушник завдав шкоди на суму понад сто тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Рибоохоронний патруль Харківської області.

1 березня 2023 року під час рибоохоронної роботи державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на річці Сіверський Донець поблизу міста Чугуїв Чугуївського району.

О 7:00 було виявлено громадянина, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову, а саме сіткою з льоси у кількості 1 шт. При цьому вилов становив: плітка - 32 екз., краснопірка - 22 екз., щука - 4 екз., плоскирка – 4 екз., окунь – 3 екз. загальною вагою 9,4 кг.

На особу був складений протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Збитки, нанесені рибному господарству України, складають 114 070 грн. Заборонене знаряддя лову та водні біоресурси вилучені.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

«Нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді.

Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану.

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби просимо невідкладно повідомляти за номером цілодобової телефонної «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59»,- йдеться у повідомленні.



