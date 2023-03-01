Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 березня

Минулої доби офіційно зареєстрований 1 випадкок зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 776 осіб. Одужало 309 192 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 272 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. По три випадки захворювання сталося у Харківському (із них 1 – мешканець міста Харкова) та КУп’янському районах. Два позитивних результати зареєстровано у Ізюмському, по одному – у Богодухівському, Лозівському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 28 лютого.
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