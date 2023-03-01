    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині колаборант привів окупантів до директорки школи з проукранською позицією
01.03.2023  10:24   Рита Парфенова

На Харківщині колаборант привів окупантів до директорки школи з проукранською позицією

Під час окупації с. Лісна Стінка Куп’янського району 61-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

у селі Лісна Стінка 61-річний чоловік співпрацював з російськими загарбниками

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, від час окупації району чоловік добровільно обійняв посаду «в.о. помічника начальника Курилівського територіального відділу» у так званій «ВЦА Куп’янського району Харківської області».

Саме за вказівкою «посадовця» псевдоправоохоронці прийшли до місця проживання директорки одного з навчальних закладів, яка мала проукраїнську позицію. Коли населений пункт був окупований, жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, аби окупанти не розграбували все. «Поліцейські» відібрали у директорки майно навчального закладу та привезли в кабінет «посадовця».

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Щодо чоловіка до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області направлено обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).   

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.02 Надзвичайні події На Харківщині розшукують бойовика, який захоплював Великий Бурлук 28.02 Надзвичайні події Чоловік з передмістя Харкова конфіскував у односельців автівки для окупантів 28.02 Надзвичайні події На Харківщині ексвійськовий перейшов на бік окупантів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 