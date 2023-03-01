На Харківщині колаборант привів окупантів до директорки школи з проукранською позицією

Під час окупації с. Лісна Стінка Куп’янського району 61-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, від час окупації району чоловік добровільно обійняв посаду «в.о. помічника начальника Курилівського територіального відділу» у так званій «ВЦА Куп’янського району Харківської області».
Саме за вказівкою «посадовця» псевдоправоохоронці прийшли до місця проживання директорки одного з навчальних закладів, яка мала проукраїнську позицію. Коли населений пункт був окупований, жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, аби окупанти не розграбували все. «Поліцейські» відібрали у директорки майно навчального закладу та привезли в кабінет «посадовця».
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Щодо чоловіка до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області направлено обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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