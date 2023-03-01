01.03.2023 10:24 Рита Парфенова

На Харківщині колаборант привів окупантів до директорки школи з проукранською позицією

Під час окупації с. Лісна Стінка Куп’янського району 61-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, від час окупації району чоловік добровільно обійняв посаду «в.о. помічника начальника Курилівського територіального відділу» у так званій «ВЦА Куп’янського району Харківської області».



Саме за вказівкою «посадовця» псевдоправоохоронці прийшли до місця проживання директорки одного з навчальних закладів, яка мала проукраїнську позицію. Коли населений пункт був окупований, жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, аби окупанти не розграбували все. «Поліцейські» відібрали у директорки майно навчального закладу та привезли в кабінет «посадовця».



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.



Щодо чоловіка до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області направлено обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



