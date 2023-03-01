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01.03.2023  10:33   Рита Парфенова

Вбитий чоловік та поранена дитина: слідчі фіксують злочини рф на Харківщині (фото)

Внаслідок обстрілів населених пунктів Харківської області протягом доби загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

наслідки обстрілів Харківщини 28 лютого 2023 року

Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, минулої доби військові росії наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах.

Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, дитсадок, є загиблий та поранені:

  • Зранку 1 березня росіяни атакували місто Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З тілесними ушкодженнями до лікарні доставлені чоловік 1972 року народження та  хлопець 2009 року народження.
  • Внаслідок обстрілу 28 лютого у Куп'янську пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка, господарчі споруди, міський парк відпочинку. Смертельні поранення отримав 63-річний чоловік.
  • У місті Вовчанськ 28 лютого обстрілами пошкоджено щонайменше 5 домоволодінь.
  • Також в останній день зими окупанти наносили удари по Липецькій територіальній громаді.

наслідки обстрілів Харківщини 28 лютого 2023 року наслідки обстрілів Харківщини 28 лютого 2023 року

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.  За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.

 

наслідки обстрілів Харківщини 28 лютого 2023 року наслідки обстрілів Харківщини 28 лютого 2023 року


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, обстріл, агрессия россии
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