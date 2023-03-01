Вбитий чоловік та поранена дитина: слідчі фіксують злочини рф на Харківщині (фото)

Внаслідок обстрілів населених пунктів Харківської області протягом доби загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, минулої доби військові росії наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах.
Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, дитсадок, є загиблий та поранені:
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.
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