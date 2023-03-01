01.03.2023 10:33 Рита Парфенова

Вбитий чоловік та поранена дитина: слідчі фіксують злочини рф на Харківщині (фото)

Внаслідок обстрілів населених пунктів Харківської області протягом доби загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, минулої доби військові росії наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах.

Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, дитсадок, є загиблий та поранені:

Зранку 1 березня росіяни атакували місто Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З тілесними ушкодженнями до лікарні доставлені чоловік 1972 року народження та хлопець 2009 року народження.

Внаслідок обстрілу 28 лютого у Куп'янську пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка, господарчі споруди, міський парк відпочинку. Смертельні поранення отримав 63-річний чоловік.

У місті Вовчанськ 28 лютого обстрілами пошкоджено щонайменше 5 домоволодінь.

Також в останній день зими окупанти наносили удари по Липецькій територіальній громаді.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.



