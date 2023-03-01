Про стан бойових дій у Харківській області на 1 березня

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобідському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ. Протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.
На Слобідському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 28 лютого по 1 березня 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Комментариев: 0
День може бути сповнений великою кількістю суперечок. Якщо ви хочете вийти з них переможцем, намагайтеся знайти спільні інтереси, встановивши особистий контакт.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він закінчиться.
Почався березень – і кошатники святкують своїх улюбленців.
влажность:
давление:
ветер: