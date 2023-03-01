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01.03.2023  08:21   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 1 березня

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобідському та Куп’янському напрямках.

Війна в Україні

Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ. Протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.

На Слобідському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

  • Гатище,
  • Ветеринарне,
  • Стрілеча,
  • Мороховець,
  • Лук’янці,
  • Тернова,
  • Вовчанськ,
  • Потихонове,
  • Комісарове,
  • Вільхуватка,
  • Тихе,
  • Устинівка,
  • Анискине

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів

  • Дворічна,
  • Гряниківка,
  • Западне,
  • Лиман Перший,
  • Голубівка,
  • Курилівка,
  • Піщане,
  • Кислівка,
  • Табаївка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 28 лютого по 1 березня 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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