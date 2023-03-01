01.03.2023 08:21 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 1 березня

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобідському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ. Протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.

На Слобідському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Гатище,

Ветеринарне,

Стрілеча,

Мороховець,

Лук’янці,

Тернова,

Вовчанськ,

Потихонове,

Комісарове,

Вільхуватка,

Тихе,

Устинівка,

Анискине

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів

Дворічна,

Гряниківка,

Западне,

Лиман Перший,

Голубівка,

Курилівка,

Піщане,

Кислівка,

Табаївка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 28 лютого по 1 березня 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



