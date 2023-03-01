01.03.2023 08:09 Рита Парфенова

Окупанти нанесли удар по дитсадку на Харківщині. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 28 лютого по 1 березня 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 березня.

28 лютого о 11:00 рятувальники Куп’янського району виїжджали на перевірку місцевості після чергового артудару з боку загарбників. Перевіркою виявлені пошкодження на території 3 приватних домоволодінь та дитячого садка.



Загалом за добу з 28 лютого по 1 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.



