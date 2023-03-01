01.03.2023 07:30 Рита Парфенова

1 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Почався березень – і кошатники святкують своїх улюбленців.

Щороку 1 березня в багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день кішок, який об'єднує мільйони власників цих тварин по всьому світу.



Традиція святкування цього дня виникла стихійно, і хоча досі Всесвітнє свято кішок ніде офіційно не затверджено, це не заважає любителям цих тварин вшановувати своїх вихованців.



Популярність свята пояснюється насамперед тим, що кішки споконвіку були і залишаються найпопулярнішими домашніми тваринами у всьому світі: близько 80% усіх жителів Землі тримають домашню тварину, і більше половини з них віддали перевагу саме кішкам.



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Про таке цікаве свято, як Всесвітній день компліменту, мало інформації. Немає достовірних відомостей про те, ким і коли започатковано. Також немає і єдиної думки щодо точної дати його проведення – одні пропонують відзначати це свято 1 березня, а інші – 21 березня.



Головне, що відомо, це ідея заснування свята – спонтанне бажання простих людей зробити один із днів на рік яскравішим, теплішим, добре запам'ятовуваним і зближуючим.



Це свято нічого не зобов'язує: ні до подарунків, ні до спеціальної підготовки, ні до накриття святкового столу. Просто він зайвий раз нагадує нам про велику силу слова, сказаного щиро і від щирого серця.



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Щорічно 1 березня відзначається Всесвітній день цивільної оборони.



Він встановлений у 1990 році, зазначається у країнах — членах Міжнародної організації цивільної оборони (МОГО) з метою пропагування знань про цивільну оборону та підняття престижу національних служб порятунку.



День 1 березня обрано не випадково. Саме цього дня набув чинності Статут МОГО, який схвалили 18 держав.



Серед напрямів діяльності МОГО слід виділити такі: підготовка національних кадрів у галузі управління у період надзвичайних ситуацій; надання технічної допомоги державам у створенні та вдосконаленні систем попередження надзвичайних ситуацій та захисту населення; пропаганда досвіду та знань з цивільної оборони та питань управління у період надзвичайних ситуацій.



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Нове свято – День «Нуля дискримінації» – відзначається 1 березня за рішенням ООН з 2014 року. Ініціатором установи виступили керівники ЮНЕЙДС – Об'єднаної програми Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу.



Засновники нової дати спочатку намагалися привернути увагу до проблем людей із ВІЛ та СНІД. Низька поінформованість людей щодо ВІЛ/СНІДу нерідко стає причиною дискримінації ВІЛ-інфікованих людей та хворих на СНІД. А дискримінація, своєю чергою, призводить до обмеження доступу до медичного обслуговування.



Цього року, 1 березня, у День «нуль дискримінації», ЮНЕЙДС закликає кожного висловитися за «нуль дискримінації», щоб дискримінація не стала перешкодою для реалізації мрії, амбіцій та досягнення цілей.



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У 2011 році у людей та організацій, чия діяльність пов'язана з Інтернетом, з'явилося нове свято – День хостинг-провайдера. В даний час свято належить до неформальних. Він поки що не отримав підтримки з боку держави і не потрапив до офіційного календаря дат. Однак багато компаній, що займаються наданням послуг інтернет-хостингу, вже прийняли це свято як професійне.



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А японці сьогодні борються за мир за допомогою бікіні. Свято це так і називається: Національний день боротьби за мир у Японії – День Бікіні. 1 березня 1954 року США здійснили вибух водневої бомби на атоле Бікіні. Потужність цього вибуху була еквівалентна вибуху тисячі бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі. Жертвами випробувань стали рибалки кількох японських рибальських шхун - більшість із них померли від променевої хвороби, не доживши і до 60 років.

Прикмети дня

У народному календарі 1 березня – свято День Ярила, слов'янського бога весни й родючості. Цього дня робили проводи зими й зустрічали весну. У деяких регіонах цей день називали Данило-новачком, в честь першого дня весни.



До 1492 року новий рік починався 1 березня. Цей день вважався значущим святом. До XIX століття він був вихідним.



Цього дня прийнято було веселитися і відпочивати від роботи. Влаштовували народні гуляння, ярмарки. У старі часи бабки-повитухи 1 березня приносили в будинок сніг і вмивалися ним обличчя і руки. Вважалося, що тала весняна вода передасть їм чистоту.

Також цього дня

1445 – народився Сандро Боттічеллі, великий італійський живописець епохи Відродження.



1555 – Нострадамус опублікував свою книгу пророкувань. Суперечки про правдивість пророцтв Нострадамуса продовжуються досі, адже тлумачити його катрен можна як завгодно, підлаштовуючи їх під будь-який час і майже під будь-якого правителя. Зараз вже важко встановити, чи були пророцтва результатом спадкового дару ясновидіння, чи це просто галюцинації.



1565 - португальці заснували в Бразилії колонію: білоштанне місто, яке спочатку називалося Сан-Себастьян де Ріо-де-Жанейро.



1810 – народився Фредерік Шопен, знаменитий польський композитор та піаніст-віртуоз.



1869 – Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, засновану на їхній атомній вазі та хімічній схожості.



1872 – у Єллоустоуні утворений перший у світі національний парк.



1904 – народився Гленн Міллер, американський музикант, керівник свінгового оркестру, що носить його ім'я.



1928 - у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.



1943 – Корюківська трагедія – масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка (нині місто у Чернігівській області України), скоєне 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії під час Другої світової війни. Масштаби трагедії – виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 – чеську Лідицю, у 12 – французький Орадур.



1947 – розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.



1963 – народився Томас Андерс (справжнє ім'я Бернд Вайнгдунг), відоме німецьке поп-диво, соліст гурту "Modern Talking".



1966 – Автоматична міжпланетна станція Венера-3 доставила на поверхню планети перший вимпел. Так було прокладено першу міжпланетну трасу і було доведено можливість досягнення планет Сонячної системи.



1969 – народився Хав'єр Бардем, іспанський актор, лауреат премії «Оскар» 2007 року.



1991 – шахтарі Донбасу розпочали страйк, вперше висунувши політичну вимогу – відставки Горбачова.



1994 – народився Джастін Бібер, канадський співак, «підліток-сенсація».



1998 – у Нью-Йорку здійснено перевезення будівлі рекордної ваги – перевезено театр вагою 3400 тонн.



1998 – набула чинності угода «про партнерство та співробітництво» між Європейським союзом та Україною.



2000 – компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалили план злиття в платіжну систему PayPal



2011 – Стів Джобс представив Ipad 2.

Іменини відзначають:

Анна, Данило (Данило), Ілля, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір, Юліан.



