01.03.2023 08:30 Рита Парфенова

Уранці 1 березня було три прильоти по Чугуїву: у ХОВА розповіли про ситуацію на Харківщині

Військові рф продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі та мирних жителях Харківської області.

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА.

«Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три «прильоти» по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.



Минулої доби під ворожі обстріли потрапили три районі області – Харківський, Чугуївський та Куп'янський.



У Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.



