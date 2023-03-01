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01.03.2023  08:30   Рита Парфенова

Уранці 1 березня було три прильоти по Чугуїву: у ХОВА розповіли про ситуацію на Харківщині

Військові рф продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі та мирних жителях Харківської області.

обстріл

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА.

«Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три «прильоти» по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Минулої доби під ворожі обстріли потрапили три районі області – Харківський, Чугуївський та Куп'янський.

У Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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