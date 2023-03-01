Уранці 1 березня було три прильоти по Чугуїву: у ХОВА розповіли про ситуацію на Харківщині

Військові рф продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі та мирних жителях Харківської області.
Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА.
«Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три «прильоти» по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.
Минулої доби під ворожі обстріли потрапили три районі області – Харківський, Чугуївський та Куп'янський.
У Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік.
У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.
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